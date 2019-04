Europas Börsen haben am Montag nach ihrer jüngsten Rally etwas Dampf abgelassen. Anleger hatten in der vergangenen Woche im Zuge positiver Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kräftig zugegriffen und den Eurostoxx 50 auf ein Mehrmonatshoch getrieben. Nun herrschte wieder etwas Vorsicht - auch angesichts weiter steigender Ölpreise.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,27 Prozent auf 3438,06 Punkte, war allerdings am Freitag noch auf den höchsten Stand seit August 2018 geklettert. Letztlich hatte der Leitindex der Eurozone dann einen Wochengewinn von fast 3 Prozent eingefahren. Der französische Leitindex Cac 40 gab zum Wochenstart um 0,08 Prozent auf 5471,78 Punkte nach. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,07 Prozent auf 7451,89 Zähler nach oben.

Ernsthafte Neuigkeiten im Zollstreit gab es bislang keine. Und auch in Sachen Brexit wird weiter gewartet. Das britische Oberhaus berät nun über den Brexit-Aufschub. Das Oberhaus gilt als überwiegend proeuropäisch, daher wird mit einer Mehrheit gerechnet. Sollte es gelingen, dass der Entwurf noch am späten Montagabend das Oberhaus passiert, könnte das Gesetz am Dienstag von Königin Elisabeth II. unterzeichnet werden und in Kraft treten. Sollten jedoch Änderungsanträge eine Mehrheit bekommen, geht der Gesetzentwurf an das Unterhaus zurück. Dort könnten die Änderungen wieder rückgängig gemacht werden./ajx/he

