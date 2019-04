RIB Software SE: Saint-Gobain und RIB geben Joint Venture 'SGTWO' in Deutschland bekannt DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Joint Venture RIB Software SE: Saint-Gobain und RIB geben Joint Venture 'SGTWO' in Deutschland bekannt 08.04.2019 / 18:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 08. April 2019 Saint-Gobain und RIB geben Joint Venture "SGTWO" in Deutschland bekannt Das neue Gemeinschaftsunternehmen SGTWO wird eine Vielzahl von Online-Services anbieten, um digitale Dienstleistungen für Generalunternehmer, Bauherren und Architekten zu verbessern. Aachen, Deutschland, 08. April 2019. Saint-Gobain Deutschland und die RIB Software SE gaben heute die Gründung eines neuen Joint Ventures, SGTWO, bekannt. Für die RIB wird die 100% Tochtergesellschaft YTWO als Aktionärin der neuen Gesellschaft fungieren. Die SGTWO AG vereint die Kompetenz Saint-Gobains in innovativen Gebäudelösungen mit den 5D-BIM- und KI-Technologien von RIB. Ziel des Joint Ventures ist es, die modulare Bau- und Planungsqualität durch eine erweiterte 5D-BIM-Lösung zu verbessern. Das neue Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Düsseldorf haben. Das Joint Venture mit RIB ist ein weiterer wichtiger Schritt der neuen Digitalisierungsstrategie von Saint-Gobain. Mit SGTWO verbessern Saint-Gobain, einer der weltweit größten Baustoffproduzenten, und RIB, führender Anbieter von 5D-BIM-Technologie für die Bau- und Immobilienwirtschaft, die Effizienz der Projektplanung und -ausführung, indem sie eine realistischere und bessere Darstellung des Gebäudes schaffen als in einem klassischen BIM-Modell. Die Vorteile des neuen Angebots liegen neben einer optimierten Planung in der Möglichkeit eines ständigen und zeitnahen Vergleichs von Soll- und Ist-Werten. "Mit RIB haben wir einen äußerst starken und erfahrenen Partner gefunden, der uns hilft digitale Technologien in den Mittelpunkt unseres Geschäfts zu stellen, so wie es unsere Unternehmensstrategie vorsieht. Mit SGTWO schaffen wir für unsere Kunden eine neue Möglichkeit des Planens durch neueste technologische Fortschritte wie BIM und AI. Wir freuen uns sehr, dieses neue und spannende Geschäft als Beweis für unsere kontinuierliche Wachstumsstrategie zu starten", sagte Raimund Heinl, CEO von Saint-Gobain Deutschland und Österreich. "In unserer Mission, das Ökosystem der Bauindustrie zu digitalisieren, haben wir mit Saint-Gobain einen gleichgesinnten Partner gefunden, der über eine beispiellose Geschichte von Wachstum, Innovation und Erfolg in Baumaterialien verfügt. Saint-Gobain und RIB teilen die Überzeugung, den Bau effizienter, nachhaltiger und produktiver zu gestalten. Wir sind sehr stolz darauf, dieses neue Unternehmen mit Saint-Gobain zu gründen", sagte Tom Wolf, CEO der RIB Software SE. ÜBER SAINT-GOBAIN Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Produktlösungen, die einen wichtigen Beitrag für unser Wohlbefinden und unsere Zukunft leisten. Diese Werkstoffe umgeben uns täglich in unseren Lebensräumen und im Alltag: in Gebäuden, Transportmitteln und Infrastrukturen sowie in zahlreichen industriellen Anwendungen. Unsere Systemlösungen sorgen für Komfort, Leistung und Sicherheit und berücksichtigen gleichzeitig die Anforderungen des nachhaltigen Bauens, des effizienten Umgangs mit Ressourcen und des Klimawandels. Saint-Gobain ist führend in der Gestaltung von Lebensräumen und macht mit seinen Produkten und Systemlösungen Komfort erlebbar. Mehr als 180.000 Mitarbeiter in 67 Ländern erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von 41,8 Mrd. Euro. Auf der Website www.saint-gobain.de und über den LinkedIn Account Saint-Gobain Germany erhalten Sie weitere Informationen zu Saint-Gobain. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren. 08.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 797209 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797209 08.04.2019 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0252 2019-04-08/18:15