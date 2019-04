Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally in der Vorwoche legte der deutsche Aktienmarkt am Montag eine Verschnaufpause ein. Im Wochenverlauf dürfte es allerdings noch turbulent zugehen. Der Mittwoch mit der EZB-Sitzung, dem Brexit-Sondergipfel, den US-Verbraucherpreisen sowie der Veröffentlichung des jüngsten Fed-Protokolls drängt sich für Kurskapriolen bereits auf. Am Freitag nimmt mit JP Morgan und Wells Fargo die Berichtssaison in den USA an Fahrt auf. Im Vorfeld der wichtigen Termine schalteten die Anleger erst einmal einen Gang zurück. Mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 11.963 Punkte fiel der Abschlag allerdings überschaubar aus.

Merck KGaA legt bei Versum nach - Entegris streicht die Segel

Die Merck KGaA hat ihr Übernahmeangebot für Versum Materials auf 53 Dollar von zuvor 48 Dollar je Aktie deutlich aufgestockt und damit die Gunst des US-Konzerns gewonnen. Das verbesserte Angebot in Höhe von insgesamt rund 5,78 Milliarden Dollar sei nach einstimmiger Einschätzung des Boards der bislang geplanten Fusion unter Gleichen mit Entegris überlegen. Entegris reagierte sofort und lässt sich nicht auf einen Übernahmekampf um den Halbleiterkonzern ein. Damit sollte der Deal für die Darmstädter klappen, die Aktie schloss 0,3 Prozent im Plus.

Der Konsumgüterhersteller Henkel sieht sich weiter auf Kurs, um die Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen, weil einige Marktteilnehmer damit nicht mehr gerechnet hatten, die Aktie schloss als größter DAX-Gewinner 2,5 Prozent im Plus.

Enteignungsdebatte belastet Sentiment für Immobilien-Unternehmen

Die Diskussion in Deutschland um mögliche Enteignungen privater Wohnungsgesellschaften drückte unter anderem auf die Aktie der Deutschen Wohnen. Das Unternehmen steht mehrheitlich in den Schlagzeilen, weil es in Berlin einen großen Bestand an Wohnimmobilien besitzt. Grünen-Chef Robert Habeck hatte am Wochenende Enteignungen nicht mehr ausgeschlossen. Deutsche Wohnen um gaben 3,1 Prozent nach, der Sektor verlor 1,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,6 (Freitag: 75,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,76 (Freitag: 3,19) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.963,40 -0,39% +13,30% DAX-Future 11.973,50 -0,53% +12,56% XDAX 11.950,18 -0,42% +12,94% MDAX 25.438,37 -0,42% +17,84% TecDAX 2.767,15 -0,35% +12,94% SDAX 11.370,44 -0,25% +19,57% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,37 -1 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.