Leichte Gewinnmitnahmen im DAX, Henkel sorgt für gute Stimmung

Nach dem Kursfeuerwerk aus der Vorwoche fiel der heutige Montaghandel wenig spektakulär aus. Im DAX nahmen Anleger einige Gewinne mit. Diese hielten sich jedoch in Grenzen.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer bleibt damit in der Nähe der 12.000-Punkte-Marke. Es stellt sich die Frage, ob in den kommenden Tagen an die starke Performance aus der Vorwoche angeknüpft werden kann. Zumal erneut wichtige Entscheidungen anstehen. Vor allem in Sachen Brexit ist von einer weiteren entscheidenden Woche die Rede. Ohne einen Brexit-Deal oder einer erneuten Verschiebung des Austrittstermins Großbritanniens aus der EU wird das Königreich die EU am Freitagabend ungeregelt verlassen. Viel Zeit bleibt also nicht für eine Lösung.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) überzeugen. Anlegern gefiel es offenbar, was das Management des Konsumgüterkonzerns auf der Hauptversammlung unter anderem zum Thema Ausblick zu sagen hatte. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 wurde bestätigt, während sich die Anteilseigner über eine Rekorddividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie freuen dürfen. Zudem kündigte das Unternehmen an, die Bandbreite für die Dividenden-Ausschüttungsquote auf 30 bis 40 Prozent anzuheben (bislang 25 bis 35 Prozent). Der Henkel-Aktie bescherte dies heute in der Spitze ein Kursplus von rund 3 Prozent.

