FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde AG wird ab Dienstag voraussichtlich nicht mehr an der Börse gehandelt. Die Zwangsabfindung der verbliebenen Kleinaktionäre sei abgeschlossen, teilte die Linde plc mit. Die restlichen Anteilseigner wurden mit 189,46 Euro je Aktie per Squeeze-out herausgedrängt. Insgesamt seien für die Zwangsabfindung der verbliebenen etwa 8 Prozent der Linde-Aktionäre rund 2,8 Milliarden Euro ausgegeben worden, so das Unternehmen weiter.

Am Montag beendete die Aktie der Linde AG den Handel an der Börse in Frankfurt bei 196,70 Euro.

Die deutsche Linde AG war mit dem US-Wettbewerber Praxair fusioniert und unter das gemeinsame Dach der Holding Linde plc geschlüpft.

April 08, 2019 12:08 ET (16:08 GMT)

