Der Bayer-Konzern ist in den USA zum zweiten Mal in einem richtungsweisenden Verfahren um den Unkrautvernichter Glyphosat verurteilt worden. Vorstandschef Werner Baumann muss sich auf der Hauptversammlung (HV) am 26. April auf massive Kritik einstellen, auch wegen möglicher Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Von Wolfgang Ehrensberger

