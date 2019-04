The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2019



ISIN Name



CA88555C1077 3D SIGNATURES INC. O.N.

DE000VTG9999 VTG AG O.N.

US56585W3025 MARATHON PATENT

US7153022048 PERSHING GOLD DL-,01