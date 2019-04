Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer steht vor einem massiven Stellenabbau in Deutschland. Einem Zeitungsbericht zufolge will der DAX-Konzern allein in Deutschland 4.500 Stellen abbauen. Dass nicht einmal diese an und für sich aus Kapitalmarktsicht positive Meldung den Kurs nach oben bewegen kann, offenbart das ganze Dilemma, in dem der einst wertvollste DAX-Konzern aktuell steckt.

Den vollständigen Artikel lesen ...