London (ots/PRNewswire) - Vielfältiges Programm zur Erforschung von Politik, Kultur und Handel mit Cannabis, an verschiedenen Veranstaltungsorten in London



Im Juni dieses Jahres findet in London die erste offizielle European Cannabis Week statt, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit allen Aspekten der aufstrebenden europäischen medizinischen Cannabisindustrie, dem CBD-Boom sowie der Politik und Kultur dieser einst umstrittenen Pflanze beschäftigt.



Vom 23. bis 29. Juni werden die Referenten an verschiedenen Orten in London über Themen wie Politik, Wissenschaft, Gesundheit, Patientenbedürfnisse, Lobbyarbeit, Investitionen und Kultur diskutieren, sich austauschen und gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten genießen, die die Stadt zu bieten hat.



Die European Cannabis Week wird das erste bedeutende Showcase für Europas aufstrebende legale CBD- und medizinische Cannabisindustrie sein und die erste größere Veranstaltungsreihe zu Cannabis im Vereinigten Königreich seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis durch die Regierung. Die Veranstaltungsreihe wird vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden globalen politischen Wandels stattfinden, da eine Reihe europäischer Regierungen das kontinentweite Moratorium für Cannabis überarbeiten und die WHO ihre Position zu medizinischem Cannabis überprüft.



Obwohl medizinischer Cannabis im Moment das aktuellste Thema sein mag, steht CBD nach wie vor auf der Tagesordnung, da das Europäische Parlament sich mit der Änderung seines rechtlichen Status befasst.



Alastair Moore, Mitbegründer von European Cannabis Week, erklärte die Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung:



"Die Cannabis-Gesetzgebung in Europa ändert sich rasant, und der Privatsektor entwickelt sich weiter, um die ständig wachsende Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu decken. Sechzehn europäische Länder haben inzwischen medizinischen Cannabis legalisiert, und mit einem Gesamtmarkt von über 740 Millionen Menschen wird Europa zum wertvollsten Cannabismarkt der Welt werden. Die European Cannabis Week wird dieses Wachstum vorantreiben und die Menschen, Marken und Organisationen zusammenbringen, die den aufstrebenden europäischen Markt prägen werden."



Bestätigte Veranstaltungen:



- Cannabis Europa - eine zweitägige Veranstaltung, die sich mit den neuesten Entwicklungen auf dem europäischen Markt und der Professionalisierung der Branche beschäftigt. - Institutional Capital & Cannabis Conference (IC3) Europe - ein Treffpunkt für Investoren, die die Grundlagen der Cannabis-Investition erlernen möchten. - First Wednesdaydays Network - eine Networking-Veranstaltung für diejenigen, die in der medizinischen Cannabisindustrie in Europa arbeiten. - entOURage Network Workshop - eine Plattform und ein Netzwerk für Frauen, um die Zusammenarbeit auf dem legalen Cannabismarkt zu fördern und zu erkunden. - ECH After-Party - Abendveranstaltung für geladene Gäste der europäischen Cannabisindustrie.



Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich und die Tickets sind ab sofort über die ECW-Website erhältlich: https://www.ecwevents.com/.



Weitere Informationen zu Referenten, Marken und Veranstaltungsorten werden in Kürze veröffentlicht. Um auf dem Laufenden zu bleiben, melden Sie sich für unseren Verteiler auf der ECW-Website an.



Zur Beantragung von Presseausweisen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an press@ecwevents.com - Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Presseausweise begrenzt ist.



Cannabis Europa London wird die Hauptveranstaltung der Woche sein, die Medienakkreditierung wird jedoch separat erfolgen.



Für die Beantragung eines Presseausweises oder für Presseanfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an Press@ecwevents.com



Informationen zu European Cannabis Week



Eine Premiere für Europa, eine Premiere für London und eine Premiere für die Cannabisindustrie. Die European Cannabis Week ist eine sorgfältig zusammengestellte Veranstaltungsreihe, eine Talentschmiede, bei der die Möglichkeiten und die Begeisterung der Europäischen Cannabisindustrie zur Schau gestellt werden. Das vielfältige Vortrags- und Veranstaltungsprogramm wird sich mit der Kultur, Politik, Gesundheit, Wissenschaft und Wirtschaft hinter der aufstrebenden Cannabisindustrie in Europa befassen und eine vielfältige Liste von Referenten aus der ganzen Welt umfassen. Das Festival findet vom 23. bis 29. Juni in London statt, einem europäischen Zentrum für Finanzen, Kultur und Kreativität.



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/848169/ECW_London.jpg



OTS: European Cannabis Week newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134244 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134244.rss2



Pressekontakt: Jacques Viljoen - Head of Public Relations press@ecwevents.com 07925826199 @ECWFestival