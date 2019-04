Der Chef der US-Bank JPMorgan, Jamie Dimon, sieht die Finanzmärkte in den kommenden Monaten in wildem Fahrwasser. Investoren sollten einen Blick auf das letzte Quartal 2018 werfen, wenn sie wissen wollen, was auf die Börsen zukommen wird.In dem jährlichen Brief an die Anteilseigner malt JPMorgan-Chef Jamie Dimon ein düsteres Bild für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten.Ende 2018 war nur ein Vorbote"Das vierte Quartal 2018 könnte ein Vorbote für zukünftige Entwicklungen ...

