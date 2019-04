Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sind chinesische Hochzinsanleihen in 2019 wieder ganz stark im Rennen. Insbesondere Anleihen, die von chinesischen Bauunternehmen ausgegeben werden, erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Zu den Befürwortern gehören auch Finanzgrößen wie UBS, BlackRock und Pimco.In den vergangenen Wochen häuften sich Nachrichten, die von einer inversen Zinskurve in den USA, aber auch in Deutschland berichteten. Angesichts wachsender Unsicherheit, was eine Abschwächung ...

