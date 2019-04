"Kölner Stadt-Anzeiger" zu E-Mobilität

Bevor man Gesetze erlässt, sollte man die Verbraucher von den Segnungen der neuen Technik überzeugen. Und hier haben die Grünen einen Punkt: Die Mobilitätswende ist bisher haarsträubend verstolpert worden. Wir könnten schon so weit sein, über einen weitgehenden Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor 2030 nachzudenken - ohne dramatische Nebenwirkungen. Wir hätten nur das vergangene Jahrzehnt besser nutzen müssen. Es gab das Ziel, 2020 eine Million E-Autos auf den Straßen zu haben. Es gab eine "Nationale Plattform Elektromobilität", die den Weg dorthin organisieren sollte. Doch man verzettelte und blockierte sich in ungezählten Einzelinteressen, flüchtete in Formelkompromisse. Es waren verlorene Jahre./al/DP/mis

