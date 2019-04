"Rhein-Neckar-Zeitung" zu E-Scooter:

"Zum einen wird das Leben für Fußgänger, Gehbehinderte, unsichere Passanten, ältere Menschen, kleine Kinder durch E-Scooter gefährlicher. Die Zahl der Verletzungen wird in einem Bereich zunehmen, der bisher von den meisten Menschen als geschützter Bereich wahrgenommen wird. Aber das ist nur der eine große Nachteil. Der andere liegt darin, dass E-Scooter vor allem für die sogenannte "letzte Meile" gedacht sind: also von der Straßenbahnhaltestelle zum eigentlichen Ziel. Doch diese "letzte Meile" sollte man schlicht besser laufen. Das hält fit, hilft gegen Verfettung, Infarkte und vieles andere mehr. Laufen ist gesünder als E-Scooter treten. Und zuschlechterletzt: Die durchschnittliche Lebensdauer eines E-Scooters beträgt drei Monate(!), danach sind die Dinger schrottreif. Wer braucht so was? Kein Mensch."/al/DP/he

