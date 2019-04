Die Agrarminister der Länder wollen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in die Pflicht nehmen, umstrittene Nutztiertransporte in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union zu unterbinden. Klöckner müsse die Handlungsfähigkeit des Bundes bei der Einhaltung sämtlicher Tierschutzbestimmungen bei Transporten in sogenannte Drittstaaten unter Beweis stellen, sagte Schleswig-Holsteins Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

In einer Datenbank sollten Fakten über die Transportbedingungen und Schlachtpraktiken gesammelt werden, heißt es in einer Vorlage für die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern am Mittwoch in Landau (Rheinland-Pfalz). Drittländer, für die mit hoher Wahrscheinlichkeit Verstöße gegen geltende Tiertransport- und Schlachtvorschriften regelmäßig zu erwarten seien, sollten gelistet und für Transporte landwirtschaftlicher Nutztiere in diese Länder gesperrt werden./mho/DP/fba

