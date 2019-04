Hongkong (ots/PRNewswire) - ESPN, der weltweit führende Anbieter von kreativen Sportinhalten, und TCL, eine der drei führenden Fernsehmarken und Unterhaltungselektronikunternehmen, haben sich zusammengeschlossen, um eindrucksvolle Geschichten aus der Welt des Sports über eine neue Videoserie mit dem Titel "Born a Legend" zu zeigen. Die inspirierende Serie präsentiert die geschätzten Werte und Eigenschaften eines breiten Spektrums von Athleten, über die Grenzen von Geografie, Geschlecht, Form und Größe hinweg.



"Born a Legend" erzählt Geschichten von Athleten, die sich zu Vorbildern entwickelt haben und vermittelt einen Einblick dazu, dass mehr an einer "Legende" dran ist, als es auf den ersten Blick scheint. Die erste Episode zeigt die motivierende Geschichte von Defia Rosmaniar, einer Taekwondo-Athletin aus Indonesien, die bei den Asian Games 2018 die erste Goldmedaille für das Land gewonnen hat. Defia Rosmaniar beeindruckte die Jury mit ihrer Leistung, obwohl ihr Vater nur wenige Tage vor Beginn der Spiele verstarb. Die zweite Episode handelt von der inspirierenden Reise des Kuldeep Yadav und dessen Kampf als Kricketspieler in der indischen Nationalmannschaft.



Die Serie zeigt Athleten aus sechs Ländern: Indonesien, Indien, Deutschland, Japan, Russland und Mexiko. Die Videos werden im Laufe des Jahres 2019 schrittweise veröffentlicht und sollen die Menschen ermutigen, die Legende zu sein, zu der sie geboren wurden.



"TCL möchte die Weltgemeinschaft und insbesondere die jüngere Generation mit Sport begeistern. Unsere Zusammenarbeit mit ESPN ist ein kreativer Weg, um die Menschen zu ermutigen, nach herausragenden Leistungen zu streben, indem sie beeindruckende Geschichten über den Sport austauschen", so Eileen Sun, Chief Marketing Officer, Overseas Business Group of TCL Smart Device Group.



Jedes "Born a Legend"-Video wird auf den Web- und App-Plattformen von ESPN und der offiziellen TCL-Website (http://www.tcl.com/) angeboten.



Hier können Sie die "Born a Legend"-Videoserie anschauen:



Informationen zu TCL



TCL Electronics Holdings Limited (HKSE: 01070) ist einer der führenden Akteure in der weltweiten TV-Branche, der sich für Forschung und Entwicklung, der Fertigung und den Vertrieb von Unterhaltungselektronikprodukten engagiert. Nach neuesten IHS-Daten lag TCL auf Platz 2 im globalen TV-Markt, mit einem Marktanteil von 10,9% im Hinblick auf das Lieferungsvolumen 2018.



