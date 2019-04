Die Ereignisse in Berlin machen es notwendig, die Engagements in Immobilienaktien zu überdenken und die Positionen zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Die Unterschriftensammlung in Berlin ist nicht ganz entscheidend, aber ein Teil davon: Die Folgen dieser politischen Entwicklung werden nicht zu ignorieren sein. Der Atomausstieg begann mit den Protesten von rund 20.000 Aktivisten unter dem Stichwort Gorleben. Der Ausstieg aus dem Kohlestrom begann vor nicht einmal einem Jahr mit ebenfalls um 20.000 Aktivisten am Hambacher Forst. 15.000 Unterschriften in Berlin bringen in Deutschland mehr in Bewegung als vielen lieb sein kann. Ob Rückkauf von Wohnungen oder Enteignungen ist nicht entscheidend, sondern was grundsätzlich rechtlich möglich ist um den bisherigen Immobilienboom zu stoppen. Dass so etwas möglich ist, machte schon einmal Helmut Schmidt als Finanzminister 1974 vor: Mit der Streichung eines Halbparagraphen im Steuerrecht war der deutsche Immobilienmarkt 3 Jahre lang tot. Alle Weiterungen lesen Sie in den Börsenbriefen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info