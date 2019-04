The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSDK9 NORDWEST IND IHS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13A33 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13GV6 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8148 LDSBK.SAAR IHS S.814 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1979447064 FINNVERA 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1980064833 CITIGROUP 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA 613 XFRA CA1302642030 CALIF.GOLD MINING INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3D0 XFRA CA87975M1095 TELO GENOMICS CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA MW4 XFRA FR0000053027 AKWEL S.A. INH. EO 0,8 EQ00 EQU EUR Y

CA 335 XFRA US00810B1052 AERPIO PHARMAC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA M44A XFRA US56585W4015 MARATHON PATENT EQ00 EQU EUR N