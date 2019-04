FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.240 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.810 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.130 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.310 EUR

FOZN XFRA CH0003541510 FORBO HLDG AG NA SF 0,1 18.684 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EUR

0B7 XFRA CH0238627142 BOSSARD HLDG NAM. SF 5 4.004 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.800 EUR

591 XFRA ZAE000240198 SEA HARVEST GRP LTD O.N. 0.025 EUR

6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.287 EUR

D00 XFRA SE0007691613 DOMETIC GROUP AB 0.206 EUR

R0F XFRA FI4000266804 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ 0.090 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.670 EUR

IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.147 EUR

HRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 0.072 EUR