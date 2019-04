FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SKC2 XFRA ZAE000109815 STD BK GRP RC -,10 0.340 EUR

4H6 XFRA ZAE000096210 HULAMIN LTD RC -,10 0.011 EUR

LA6A XFRA ZAE000070660 SANLAM LTD. RC-,01 0.197 EUR

BTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD 0.547 EUR

RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N. 0.135 EUR

UFUB XFRA CH0000474541 UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P 1.230 EUR

XFRA DE000HSH3321 HCOB MZC 14 12/19 0.000 %

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.213 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.169 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.311 EUR

HRZ XFRA SE0001662230 HUSQVARNA NAM. B SK 100 0.072 EUR

SWM XFRA SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.006 EUR

NCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.192 EUR

SZO XFRA IL0010855885 SHL TELEMEDICINE IS-,01 0.889 EUR

CSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 1.298 EUR

BOZA XFRA ID1000099302 PT BANK MAYB. A RP 900

D3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.018 EUR

SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.041 EUR

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.119 EUR

SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.204 EUR

NRE XFRA FI0009005318 NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 1.580 EUR

SMPA XFRA FI0009003305 SAMPO OYJ A 2.850 EUR

EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.270 EUR

EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.300 EUR

EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.060 EUR

EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.290 EUR

EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.120 EUR

EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.360 EUR

EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.450 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.210 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.190 EUR

EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.140 EUR

EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.310 EUR

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.320 EUR