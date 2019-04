FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1

27B XFRA BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125

NOT XFRA CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50

XFRA CA88555C1077 3D SIGNATURES INC. O.N.

7PG1 XFRA US7153022048 PERSHING GOLD DL-,01

XFRA US56585W3025 MARATHON PATENT

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01