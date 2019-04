Der Aromen- und Dufthersteller Givaudan ist im ersten Quartal 2019 weiter gewachsen. Nicht zuletzt dank Akquisitionen legten die Schweizer dabei in beiden Geschäftsbereichen zu, aber auch aus eigener Kraft wuchs der Konzern weiter. Der Umsatz stieg so im ersten Jahresviertel um knapp 17 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken, wie Givaudan am Dienstag in Vernier mitteilte.

Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseinflüsse, Akquisitionen und Veräußerungen, stiegen die Verkäufe um 6,3 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden damit mehrheitlich übertroffen, diese hatten im Schnitt mit etwas weniger Umsatz gerechnet.

Das Jahr habe mit einer guten Geschäftsdynamik begonnen und das Wachstum sei über alle Produktsegmente und Regionen hinweg erzielt worden, hieß es weiter. Im Duft-Segment stiegen die Verkäufe um 12 Prozent auf 677 Millionen Franken, mit Aromen machte Givaudan mit 848 Millionen Franken rund ein Fünftel mehr Umsatz.

Die mittelfristigen Ziele bleiben weiterhin unverändert. Demnach strebt der Konzern im Durchschnitt über den Zeitraum 2015 bis 2020 jährlich ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent an und will damit schneller wachsen als der Markt. Die bestehende Dividendenpraxis soll im Rahmen dieser Ziele beibehalten werden. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 konnten sich die Aktionäre bisher jedes Jahr über eine erhöhte Ausschüttung freuen./jl/AWP/tav

ISIN CH0010645932

AXC0047 2019-04-09/07:26