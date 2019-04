Die Privatbank Berenberg hat Bechtle im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 83 Euro gesenkt. Der deutsche IT-Markt dürfte im laufenden Jahr aufgrund der Konjunktureintrübung ein geringeres Wachstum hinnehmen müssen, schrieb der neu zuständige Analyst Gustav Froberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Längerfristig seien die Wachstumstrends Digitalisierung, Cyber-Sicherheit und Cloud-Software aber intakt. Sein neues Anlagevotum für Bechtle begründete er mit der höchsten Bewertung aller von ihm beobachteten Sektorwerte. Zudem reduzierte er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2019./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005158703

AXC0050 2019-04-09/07:40