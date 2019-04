Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VF22MV auf einen steigenden Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der Open End Turbo Long schloss am Montag zum Geldkurs von 6,64 Euro und liegt derzeit mit 35 Prozent im Plus. Für eine vollständige Gewinnmitnahme dürfte es angesichts eines erweiterten Zielbereichs von 75 US-Dollar etwas zu früh sein. In der Erwartung eines weiter steigenden Ölpreises kann allerdings ein Nachziehen des Stoppkurses auf ein Niveau von 69,30 US-Dollar nicht verkehrt sein. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...