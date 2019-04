Die Deutsche Bank hat Xing anlässlich der Übernahme der Jobvermittlungsplattform Honeypot von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 329 auf 335 Euro angehoben. Der Zukauf erhöhe zwar den Umsatz, reduziere jedoch das operative Ergebnis (Ebitda) des Karrierenetzwerkes bis 2020, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt wachse Xing weiter in einem wenig durchdrungenen Markt. Allerdings scheine die Bewertung der Aktien diese Entwicklung bereits abzubilden./la/ag

