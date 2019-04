Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dinstag tiefer starten. Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen rund 0,25 Prozent schwächer auf 11,932 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex wegen Gewinnmitnahmen 0,4 Prozent schwächer - unter der 12.000 Punkte-Marke - geschlossen. Von Floriana Hofmann

