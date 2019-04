Der akquisitionshungrige hessische Gesundheitskonzern Fresenius will es dieses Jahr bei Übernahmen ruhiger angehen lassen. "Wir möchten uns in diesem Jahr auf unsere Investitionen in unser Kerngeschäft konzentrieren", sagte Finanzvorstand Rachel Empey der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe).

