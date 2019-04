Aktivistischer Aktionär Bramson drängt Barclays zur Verkleinerung seines Investmentbankings, FT, S. 11 Givaudan wächst im ersten Quartal etwas stärker als erwartet Novartis stellt mit Alcon-Abspaltung starkes Wachstum in Aussicht NOVARTIS: AKTIENRÜCKKAUF ÜBER 5 MRD USD SOLL 2019 ABGESCHLOSSEN WERDEN Kreise: Bayer will 4500 Stellen in Deutschland abbauen Fresenius -Finanzchefin Rachel Empey rechnet erst ab 2020 mit größerer Übernahme, FAZ, S. 20 Rib Software kooperiert mit Baustoffkonzern Saint-Gobain Versicherer Talanx steigt bei Start-up Next Big Thing ein, HB, S. 28 "Bei VW muss niemand um den Arbeitsplatz bangen", Gespräch mit Personalvorstand Gunnar Kilian, FAZ, S. 22 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

