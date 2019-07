Der deutsche Aktienmarkt dürfte trotz der uneinheitlichen Entwicklung an der Wall Street am Vortag behauptet in den Dienstag starten. Die Anleger müssen zunächst die Q2-Zahlen von Unternehmen wie Bayer, Fresenius und der Deutschen Lufthansa einordnen. In China werden heute zudem die Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder aufgenommen.

