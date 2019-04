Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zooplus von 164 auf 113 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Online-Händler für Heimtierbedarf operiere zwar weiterhin in einem attraktiven Umfeld, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hänge das Neugeschäft von Zooplus erheblich von den bei Google geschalteten Werbeanzeigen ab, und die Kosten für die Kundenakquise stiegen immer stärker. Naizer rechnet nun mit einer geringeren Profitabilität des Unternehmens./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 17:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-04-09/08:30

ISIN: DE0005111702