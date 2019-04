Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2075 auf 2000 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Erwartungen an das Wachstum des Schweizer Aromen- und Duftstoffe-Herstellers seien im Vergleich zu den Branchenkollegen unattraktiv, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Potenzial von Givaudan, die Rendite zu steigern, begrenzt. Die Bewertungsprämie in Höhe von 5 Prozent sei ungerechtfertigt, da die operative Lücke zwischen Givaudan und den Vergleichsunternehmen geringer werden dürfte./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0010645932