Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 98 auf 105 Euro angehoben. Die Aktie des Softwarekonzerns habe mittlerweile ein faires Niveau erreicht und berge nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Michael Briest sein Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das erste Quartal dürften solide und im Rahmen der Konsensschätzungen ausfallen./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-09/08:43

ISIN: DE0007164600