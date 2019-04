Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Uniper von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Fortum werde eher abwarten, kooperieren und langsam Einfluss gewinnen, als schnell die Kontrolle über den Energiekonzern anzustreben, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 23:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-04-09/08:57

ISIN: DE000UNSE018