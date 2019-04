FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius peilt dieses Jahr eher kleinere und mittlere Akquisitionen an. "Eine große Übernahme kommt eher 2020 oder später", sagte Fresenius-CFO Rachel Empey der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit biete, sei der DAX-Konzern bereit. Die Bilanz sei stark, ebenso der freie Mittelzufluss. "Wir haben ziemlich viel finanzielle Schlagkraft", so die Managerin. Derzeit gelte es aber vor allem, am Kapitalmarkt wieder Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Fresenius SE & Co KGaA hatte vergangenes Jahr zwei Mal die Prognose gesenkt. Interne Investitionen hätten normalerweise ein geringeres Risikoprofil als externe. "Wir müssen die richtige Mischung aus Ambition und Zuverlässigkeit in unseren Prognosen finden und dann Quartal für Quartal abliefern", sagte Empey.

Fresenius hatte vergangenes Jahr die Milliardenübernahme des US-Generikaherstellers Akorn nach anonymen Hinweisen über Ungereimtheiten abgesagt.

April 09, 2019

