Chemesis International Inc. bringt in Puerto Rico CBD-Produkte Viverian auf den Markt

Natural Ventures wird ihre hochmoderne Herstellungsanlage zur Produktion ihrer CBD-Produktlinie Viverian verwenden

Vancouver, British Columbia, 9. April 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass die Tochtergesellschaft des Unternehmens seine ganz natürliche CBD-Produktlinie Viverian in Puerto Rico herstellen und vertreiben wird.

Viverian ist eine aus Hanf hergestellte CBD-Produktlinie, die gesundes Leben fördert und den Konsumenten schnelle und einfache Konsummethoden bietet. Die Produktlinie umfasst CBD-Tinkturen sowie Kapseln, die den Schlaf, Entspannung, verbesserte Konzentration, Linderung von Unwohlsein und die Allgemeingesundheit und Wellness fördern können. Diese Produkte wurden Im Labor getestet, sind THC-frei und bestehen zu 100 % aus pflanzlichen Inhaltsstoffen.

Neue Bestimmungen des puerto-ricanischen Gesundheitsministeriums werden Natural Venture die Benutzung ihrer hochwertigen Produktionsstätte erlauben. Die neuen Bestimmungen erlauben lizenzierten Herstellungsanlagen, das aus Hanf gewonnene CBD in ihre Portfolios aufzunehmen, solange die Produkte in das Erfassungssystem eingegeben und in Puerto Rico von lizenzierten Labors getestet werden. Natural Ventures erwartet, dass die Viverian-Produkte vor dem 30. April in Apotheken erhältlich sein werden und wird ebenfalls Auftragsfertigungsservices für andere Lizenznehmer in Puerto Rico anbieten.

"Natural Ventures ist ein wichtiger Teil von Chemesis' langfristiger Strategie zum Aufbau einer bedeutenden Präsenz in Lateinamerika und die Markteinführung von Viverian erlaubt das Eindringen in den puerto-ricanischen CBD-Markt," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. Chemesis glaubt, dass das Unternehmen einen Vorteil auf dem lateinamerikanischen CBD-Markt besitzt, da es in der Lage ist seine hochmoderne Anlage, seine früher bekannt gegebene Partnerschaft mit First Medical, die bis zu 6. 000 Acre Hanfanbauflächen bringt und seine ganz natürlichen CBD-Produktkatalog Viverian wirksam einzusetzen."

Für weitere Informationen über die Produkte besuchen Sie bitte www.viverian.com.

Im Auftrag des Board of Directors
Edgar Montero
CEO und Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.