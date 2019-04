Der deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit leichten Verlusten begonnen. Der DAX gab 46 Punkte ab und schloss damit wieder unter der Marke von 12.000 Punkten. Allerdings hatte der Leitindex in der vergangenen Woche rund 500 Zähler zugelegt.



Marktidee: Brent-Öl Brent-Öl hatte im vergangenen Oktober ein Vier-Jahres-Hoch markiert. Danach startete ein dynamischer Abverkauf bis auf rund 50 Dollar im Dezember. Seitdem befindet sich der Kurs in einem mittelfristigen Erholungstrend. Am Freitag stieg er über die 200-Tage-Linie. Jetzt kommt es darauf an, einen weiteren Widerstand zu knacken.