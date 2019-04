Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Dienstag eher ruhig zugehen. Der Dax -0,39% zeigte sich vor Xetra-Handelsbeginn etwa 0,4 Prozent niedriger bei 11.919 Punkten. Eine Rückkehr in den Rallye-Modus aus der vergangenen Woche zeichnete sich somit an den hiesigen Handelsplätzen weiterhin nicht ab."Die asiatischen Börsen erlebten eine lustlose Sitzung, und an Europas Märkten dürfte es am Morgen ...

