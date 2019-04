Viele Anleger haben heute Morgen erst einmal einen Schreck bekommen, als sie das starke Minus der Novartis-Aktie gesehen haben. Mehr als acht Prozent geht es am Dienstagmorgen nach unten. Grund zur Panik gibt es allerdings nicht. Ursache für den Rückgang ist der heutige Börsengang der Augenheilsparte Alcon. Anleger erhielten für je fünf Aktien von Novartis eine Alcon-Aktie eingebucht. Damit ist der Kursrückgang bei Novartis wieder ausgeglichen. Der heutige Börsengang von Alcon ist um einen der größten in Europa im laufenden Jahr. Aclon wird auf Anhieb in den Schweizer Leitindex "Swiss Market Index" (SMI) aufgenommen. Der Wert verdrängt damit die Bank Julius Bär.

Den vollständigen Artikel lesen ...