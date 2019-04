Wie zu erwarten war, ging auch die bereits dritte Anleihe-Nascherei der Katjes International GmbH & Co. KG weg wir warme Semmeln! So wurde die Angebotsfrist zur neuen Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 100 Mio. EUR bereits am ersten Tag der Zeichnung vorzeitig beendet. Wie die Schwestergesellschaft der operativen Katjes Fassin und Katjesgreenfood gestern mitteilte, traf die Neuemission sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...