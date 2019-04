Die australische Investmentbank Macquarie hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 18 Euro belassen. Analyst Giasone Salati hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das erhebliche Kurspotenzial der Papiere des Medienkonzerns hervor. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei der Bewertungsabschlag zur Branche umso mehr unangemessen, da sich die Gewinne des Unternehmens weitaus zuverlässiger entwickelten als die der Wettbewerber. Nunmehr sei das Chance/Risiko-Profil der Papiere günstig, begründete Salati die Hochstufung./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-04-09/09:34

ISIN: DE000PSM7770