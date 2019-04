Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die kürzlich gestartete Initiative mit dem Ziel einer Enteignung des Immobilienkonzerns sei ein monatelanger Prozess, der allerdings ernsthafte Risiken berge, resümierte Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig ziehe er weiterhin die Aktie des Wettbewerbers Vonovia vor./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-04-09/09:38

ISIN: DE000A0HN5C6