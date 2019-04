Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 110 auf 112 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Den Aktien des Lkw-Herstellers drohten weitere Verluste, da die Konsensschätzung für die Profitabilität im Jahr 2020 zu optimistisch sei, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021 erhöhte der Experte aber./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-04-09/09:39

ISIN: SE0000115446