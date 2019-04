Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Papiere des Dialysespezialisten zählten nun zu den besten Ideen des Finanzinstituts für den deutschen Aktienmarkt, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der breiten Aufstellung entlang der Wertschöpfungskette und der globalen Reichweite besitze das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 17:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-04-09/09:40

ISIN: DE0005785802