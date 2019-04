Update: Der Pharma-, Chemie- und Saatgut-Konzern Bayer +0,15% will in Deutschland 4.500 Stellen abbauen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen. Wie das Unternehmen bereits im Dezember angekündigt hatte, sollen weltweit insgesamt 12.000 der rund 118.000 Arbeitsplätzen wegfallen. In Deutschland waren zum Jahreswechsel 32.100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Bayer-Aktie zeigte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...