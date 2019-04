Die Autokonzerne haben nach Erkenntnissen der EU-Wettbewerbshüter illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen. Dies teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Als Reaktion darauf hat Daimler-Konkurrent BMW bereits angekündigt, eine Rückstellung in Höhe von rund einer Milliarde Euro bilden zu wollen. Die Aktien der Autobauer jedoch reagierten wenig schockiert. Im Verlauf des Handels am Montag holten die Papiere von Daimler, BMW und Volkswagen die anfänglichen Verluste wieder auf und schlossen sogar im Plus.

