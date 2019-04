Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison der Konsumgüterhersteller. Die meisten Unternehmen dürften schleppend ins Jahr gestartet sein, so der Experte. Gerade bei Henkel und Reckitt Benckiser kürzte er seine Wachstumsschätzungen für das erste Quartal deutlich./ag/la

