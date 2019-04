Die Krise der Autohersteller hat jetzt auch die Banken der Automobilwirtschaft (BDA) erreicht. Am Jahresende ist Schluss. Die Herausforderungen der Mobilitäts- und Finanzindustrie sind für den Kölner Lobby-Verein eine Nummer zu groß.Die Komplexität der Branche können wir in einem so kleinen Verband nicht mehr abdecken", gibt BDA-Geschäftsführer Heinz-Peter Renkel im Gespräch mit PLATOW unumwunden zu. Deshalb habe die Verbandsführung Ende März beschlossen, die Arbeit nach knapp 30 Jahren zum 31.12. einzustellen. Das Ende des BDA hatte sich schon Anfang des vergangenen Jahres abgezeichnet, als etwa Daimler seine sämtlichen Verbandsaktivitäten auf den Kopf stellte und sich aus vielen kleineren Organisationen verabschiedete. Folge: Die Mercedes-Benz Bank kehrte dem BDA den Rücken. ...

