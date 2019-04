Aus gesundheitlichen Gründen hat Thomas Berkel Ende März sein Amt als Geschäftsführer der tktVivax GmbH niedergelegt. Er will das Unter-nehmen jedoch weiter in einer Beratungsfunktion unterstützen. Seine Aufgaben übernehmen ab sofort seine Mitgeschäftsführer Dirk Fieml und Philipp Bode. "Thomas Berkel hat die tkt Teleconsult, die zu Jahresbeginn mit der Vivax zur tktVivax verschmolzen ist, maßgeblich geprägt und jahrelang erfolgreich geführt. Wir werden diese Arbeit in seinem Sinne fortsetzen", würdigt Dirk Fieml das Lebenswerk von Thomas Berkel. Nach verschiedenen leitenden Positionen unter anderem bei Marconi, Bosch Telecom oder DeTeSystem übernahm Thomas Berkel 2005 als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für die tkt teleconsult Kommunikationstechnik GmbH in Backnang. Für das Unternehmen, das damals sieben Mitarbeiter beschäftigte, erschloss er in den Jahren darauf zahlreiche neue Geschäftsfelder und sorgte so für ein kontinuierliches Wachstum. Zum 1. Januar 2019 beschäftigte die neufusionierte tktVivax GmbH rund 50 Mitarbeiter an den Standorten Berlin/Potsdam, Backnang und Köln. Parallel dazu gründete Thomas Berkel im Jahr 2007 die WiSoTEL GmbH. Diese Gesellschaft für Telekommunikationslösungen sollte vor allem unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugängen ausstatten. Beide Unternehmen haben seitdem zahlreiche Städte, Gemeinden, Landkreisen und interkommunale Verbände zu einer zeitgemäßen und leistungsstarken Internetversorgung verholfen. Die Geschäftsführung der WiSoTEL GmbH mit ihren rund zehn Beschäftigten legte Thomas Berkel bereits im Februar diesen Jahres nieder. Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Kurfürstendamm 194 - 10707 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin entstand Ende 2018 aus der Fusion der tkt teleconsult Kommunika-tionstechnik GmbH, Backnang, und der Vivax GmbH, Berlin. Damit führten tkt (1995 gegründet) und Vivax (2009 gegründet) ihre Kompetenzen im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien mit dem Know-how für Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft zusammen. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

