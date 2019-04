Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bis zur Monatsmitte setzte sich am US-Rentenmarkt der ruhige Seitwärtshandel aus den beiden Vormonaten zunächst noch fort, so die Experten von Union Investment.Neben eher schwachen Konjunkturdaten sei es dann zur Monatsmitte aber vor allem die US-Notenbank gewesen, die für deutlich steigende Kurse gesorgt habe. Auf ihrer turnusmäßigen Sitzung hätten sich die Währungshüter überraschend skeptisch gegenüber der weiteren konjunkturellen Entwicklung gezeigt. Marktteilnehmer hätten sich daraufhin gefragt, ob die Notenbanker etwas wüssten, was ihnen bisher entgangen sei. Die hohe Unsicherheit habe für eine große Nachfrage nach US-Schatzanweisungen gesorgt. ...

