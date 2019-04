Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00) verkauft ihre verbleibenden Rechte an dem dermatologischen Medikament Veregen sowie

ihre kompletten Lagerbestände des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) an das Pharmaunternehmen Aresus Pharma GmbH ("Aresus") in München, Deutschland. Im Zuge des Verkaufs werden alle bestehenden relevanten Verträge mit Distributionspartnern und externen Dienstleistern von Medigene auf Aresus übertragen. Die US-Rechte an dem Medikament hatte Medigene bereits Ende 2017 an das US-Unternehmen Fougera Pharmaceuticals Inc. veräußert. Mit dem Komplettverkauf ihres letzten Produkts aus ihrem "Nicht-Kerngeschäft" schließt die Medigene AG den Wandel zu einem reinen Immuntherapie-Unternehmen vollständig ab.

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und CSO der Medigene AG , kommentiert: ...

