Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sieben Tage in Folge ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in höhere Kursgefilde, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". Am gestrigen Montag sei die Kletterpartie erst einmal unterbrochen worden. Nach dem jüngsten Kursaufstieg sei eine kleine Verschnaufpause kein Beinbruch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...